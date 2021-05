Gusttavo Lima Reprodução/Youtube

O cantor Gusttavo Lima se prepara para voltar aos palcos e anuncia sua primeira turnê desde o início da pandemia causada pela COVID 19. O retorno do cantor aos shows presenciais será marcado em grande estilo com uma série de apresentações pelos Estados Unidos, que será realizada de 6 a 15 de agosto.

A maratona 'O Embaixador Tour USA 2021' contemplará Orlando e Miami (Flórida), Atlanta (Geórgia), Newark (Nova Jersey) e Boston – capital de Massachusetts, onde o artista apresentará uma edição do 'Buteco' (festival já consagrado no Brasil e considerado um dos mais importantes eventos de música da atualidade).

A expectativa para a turnê não poderia ser melhor. “Só Deus sabe a saudade que nós, cantores, estamos de subir num palco e poder cantar para o público, sentindo a energia e o amor dos fãs. Enquanto os shows não voltam no nosso país, decidimos fazer essa maratona nos Estados Unidos, onde cantamos para muitos brasileiros. Tenho certeza de que serão shows emocionantes”, comenta o embaixador, que desde 2012 faz shows nos Estados Unidos.

Em 2019, na mais recente tour, Gusttavo Lima bateu recordes de público com ingressos esgotados em todas as apresentações. O sucesso foi tanto que o sertanejo alcançou o mérito do 'maior público de um cantor brasileiro no estado de Nova Jersey'. Por lá, ele foi proclamado cidadão de Newark, recebendo o título das mãos da vice-prefeita.

Confira as datas da turnê de Gusttavo Lima nos Estados Unidos:

- 06 /08 - Orlando

- 07/08 - Miami

- 13/08 - Atlanta

- 14 /08 - Newark

- 15/08 - Buteco Boston