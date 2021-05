Viviane Bordin e Eliete Negrão Andrea Schaefer

Publicado 26/05/2021 17:45

CEO do grupo digital Diamond Brazil, Viviane Bordin chega a Miami a convite da consultora de investimentos internacionais, Eliete Negrão. A empresária está apostando no projeto da ex-Coelhinha da Playboy para fazer sucesso na cidade americana.

"Vimos na marca Diamond uma excelente oportunidade de trazer o projeto digital para Miami, com roupagem e linguagem de acordo com o mercado local. Temos grandes perspectivas nesse lançamento e marcas internacionais que já sinalizaram o interesse em agregar sua imagem ao projeto", disse a especialista.

Viviane Bordin já está em Miami para viabilizar a parceria. "Estamos muito animados e acredito muito nesse avanço internacional do grupo. A Diamond já está em vários países com a nossa revista digital, mas esse projeto da Eliete vai muito além de conquistar leitores, é uma construção de imagem com a 'cara' América num todo, envolvendo revista digital".