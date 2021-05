Aguinaldo Silva, autor da novela O Sétimo Guardião Globo/Ramón Vasconcelos

Publicado 27/05/2021 19:14

Aguinaldo Silva usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para comentar o desempenho de Gil do Vigor em seu pós-BBB. O autor foi só elogios ao economista que tem se dado bem com o mercado publicitário. "E o Gil do BBB 21, hein, gente? Está comendo pelas beiradas. Fazendo propaganda até pra banco. E quer saber? Ele merece. Seja feliz, querido", escreveu o autor no Facebook.