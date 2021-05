Gui Napolitano em "No Limite" Reprodução/TV Globo

27/05/2021

Rio - Após finalizarem as gravações de "No Limite", os participantes da competição já retornaram para suas famílias . Na última quarta-feira (26), o ex-BBB Gui Napolitano se reencontrou com a namorada, a influenciadora Catherine Bascoy, e contou algumas das experiências vividas durante o reality show.

"Aquele lodo lá era terrível. Uma coisa que queria, mas não consegui: queria ter tido uma banheira para ver a cor da água [depois do banho]. Ficaria lá de molho (risos). Meu Deus, o negócio estava feio", disse o jornalista, em vídeo publicado no canal do YouTube de Catherine.

O ex-BBB também comentou as noites mal dormidas que enfrentou no Ceará: "O que tinha de areia na minha barba, no meu cabelo. Dormia e tinha muito. Foi o que mais acumulei, areia na cabeça e na barba". A influenciadora logo acrescenta: "Nem pelo prêmio iria para esse reality, nunca! Te admiro mais ainda por tudo o que você passou". "Mas valeu muito a pena a experiência", respondeu Gui.