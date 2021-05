Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:35 | Atualizado 25/05/2021 14:38

Gil do Vigor usou as redes sociais para pedir desculpas a um seguidor que questionou os encontros que o ex-BBB vem tendo após o reality. Na noite de segunda-feira, por exemplo, o economista se encontrou com Neymar, Thiaguinho, Tirulipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flayslane em um restaurante em um bairro nobre de São Paulo.