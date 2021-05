Andressa Urach abre álbum de fotos de seu casamento no civil reprodução do instagram

Por iG

Publicado 27/05/2021 15:54

Andressa Urach fez uma postagem em seu Instagram, nesta quinta-feira (27), agradecendo Deus por ter colocado seu marido em sua vida. Na legenda da foto, que mostra Thiago Lopes no computador, ela disse que orou por sete anos até encontrá-lo.



"Deus realiza todos os desejos do nosso coração. Ele é VIVO! Acredite. Ore. Espere. Confie! Te amo meu amor, @tnlopes10, orei durante sete anos e quando eu já estava perdendo as esperanças, Deus me surpreendeu com você na minha vida e hoje vejo que você é a resposta das minhas orações", escreveu Urach.