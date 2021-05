Luiza Ambiel Wendel Castro / Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:07

Rio - Luiza Ambiel celebrou seus 49 anos na última terça-feira e ganhou surpresas dos fãs. Comemorando a boa fase profissional e pessoal, a apresentadora aproveitou a data para agradecer o carinho e falar sobre a vida após a participação no reality "A Fazenda".



“Acordei com cestas de café da manhã, balões e mensagens lindas. Meus fãs são os meus presentes. Devo tudo a eles. São 30 anos de televisão e nada disso seria possível sem o carinho e apoio que sempre recebi. Falo com eles diariamente e isso enche minha vida de luz e força”, disse.