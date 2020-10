Mano Walter reprodução de vídeo

Publicado 18/10/2020 17:22 | Atualizado 18/10/2020 17:45

Mano Walter se emocionou ao falar sobre a morte de seu cavalo Show Steel, no Instagram, neste domingo. O animal morreu na manhã de sábado após sentir uma cólica.

“Infelizmente, nosso cavalo Show Steel teve uma cólica pela manhã e não resistiu. Como eu sei que o Show tinha muitos admiradores, estou passando aqui para dar essa notícia para vocês”, contou ele.

O cantor também deixou claro que vai dar continuidade com sua criação de cavalos da mesma linha que Steel. "Vou fazer seu filho um garanhão", garantiu.

Com uma live marcada pro dia 25, Mano se apresentaria com Show Steel em um leilão de cavalos. Mesmo após a partida do animal, ele não desistiu de fazer o show. "O show tem que continuar, né... o show tem que continuar. E eu vou fazer esse show por você, meu amigo", disse, aos prantos.

Confira o desabafo de Mano: