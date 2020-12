Por O Dia

Publicado 11/12/2020 18:25

Após ficar um tempo sem aparecer na internet devido ao falecimento do pai, Zezé Di Camargo voltou às redes sociais nesta sexta-feira (11).



O cantor publicou uma foto segurando um violão, sorrindo. "O sorriso vai voltar! Obrigado a todos que estão aqui. Se existem motivos para sorrir, vocês fazem parte deles. Sejam sempre bem-vindos!", escreveu o sertanejo.O pai dele, Seu Francisco, morreu no dia 23 de novembro, aos 83 anos de idade, após passar mais de dez dias internado no hospital, por conta de um sangramento no intestino.