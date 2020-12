Por IG - Gente

Publicado 11/12/2020 14:37 | Atualizado 11/12/2020 14:42

Gretchen fez manutenção da harmonização facial e exibiu o resultado orgulhosa em stories no Instagram. A cantora foi para Belo Horizonte, em Minas Gerais, para fazer o procedimento no rosto.

fotogaleria

"Depois de uma harmonização incrível, tudo novo. Tudo bonito de novo. Porque harmonização a gente tem que fazer manutenção, sem manutenção não tem vitória", disse ela.Seu marido , companheiro também nas vaidades, aproveitou para fazer o procedimento junto.Após cuidar do rosto, Gretchen foi cuidar do cabelo e revelou que fará uma nova cirurgia. "Depois da harmonização eu vim aqui para ficar plena para continuar meu dia, porque ainda hoje tem cirurgia. Não vou fazer cirurgia feia, né?", brincou a rainha do rebolado.