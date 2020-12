Nathalia Dill Priscilla Haefeli/Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 13:52

Rio - No nono mês de gestação, Nathalia Dill compartilhou duas fotos, que encantaram seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira. Com sorriso no rosto e segurando dois gatinhos, a futura mamãe deixou o barrigão em evidencia e os fãs ficaram ansiosos para receber a pequena Eva.

fotogaleria

Publicidade

"Eva, Nicolau e Amelie!", escreveu a atriz na legenda das fotos da fotógrafa Priscilla Haefeli. Em seguida, claro, os fãs empolgados deixaram mensagens bonitas para a futura mamãe. "Tá lindona com esse barrigão!", comentou uma. "Vem, Eva! Queremos te conhecer!", disse outra.