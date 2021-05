Neymar, Gil, Thiaguinho e mais famosos aglomeram em restaurante e recebem críticas

Neymar saindo do Paris 6 depois de jantar com Gil do Vigor. pic.twitter.com/qyIFOrLiz1 — Planeta do Futebol (@futebol_info) May 25, 2021

Juliette: Isolada na casa da Anitta

Gil: aglomerando em restaurante com o Neymar

Rio - Gil, Neymar, Thiaguinho, Tirulipa e as ex-BBBs Munik Nunes e Flayslane estiveram em um restaurante em um bairro nobre de São Paulo, na noite desta segunda-feira. Todos eles foram fotografados deixando o local. As imagens geraram algumas críticas nas redes sociais, já que apesar de estarem usando máscaras, os famosos estavam aglomerando. Grande parte das críticas veio de fãs de Juliette, os cactos, que têm uma rixa com Gil.