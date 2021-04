Gabigol e Thiaguinho reagem após Juliette citá-los no 'BBB 21' Reprodução/ TV Globo

Por MH

Publicado 16/04/2021 23:43 | Atualizado 16/04/2021 23:51

Após a exibição do trecho da conversa no "BBB 21" em que Juliette cita Neymar, Gabigol e Thiaguinho como possíveis fãs dela, as contas de duas das personalidades reagiram ao vídeo no Twitter. Enquanto o cantor riu da situação, o craque do Flamengo compartilhou o momento com emojis de coração.



Entenda o caso:



Durante a madrugada de sexta-feira (16), Juliette brincou com Arthur ao falar que seus famosos preferidos gostam e torcem por ela dentro do reality da TV Globo. "Tá sabendo que Neymar tá torcendo por mim?", indagou a maquiadora. "Tava sabendo não. É verdade?", questionou o professor de crossfit. "Oxente, todo mundo sabe já", avisou a participante. "Sabia não", ironizou o brother.

