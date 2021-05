Carlos Lupi e Ciro Gomes Reprodução / PDT

Rio – O presidente nacional do Partido Democrátio Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, foi às redes sociais nesta quinta-feira (27) para defender a volta do voto impresso nas eleições brasileiras. Lupi alega que “sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem e sem recontagem a fraude impera”.

Lembrando o nome de Leonel Brizola, Carlos Lupi procurou desassociar sua defesa pela impressão do voto do mesmo discurso feito por bolsonaristas, segundo ele “não é porque eles estão hoje defendendo, que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar.” Porém, o último projeto sobre voto impresso a ser aprovado no Legislativo, e barrado no TSE, foi de Jair Bolsonaro, feito em 2015 quando ainda era deputado federal.

O Tribunal Superior Eleitoral já garantiu que a segurança da urna eletrônica e iniciou uma campanha este mês para combater a desinformação a cerca do voto eletrônico. O presidente do tribunal, Roberto Barroso, tomou a frente e é quem protagoniza essa tarefa.

Nas redes sociais, o presidente do PDT teve seu posicionamento elogiado pela deputada Carla Zambelli (PSL – SP), enquanto outros políticos e simpatizantes do partido lamentaram o posicionamento de Lupi e, consequentemente, do PDT.

“Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem a recontagem, a fraude impera”. Confira meu recado defendendo eleições honestas e verdadeiramente democráticas. #PDT pic.twitter.com/JViYVZJQZU — Carlos Lupi (@CarlosLupiPDT) May 27, 2021

Aqui vemos o PDT do Ciro defender o voto impresso. E se impressora emperra, pode mesário ver o voto? E se o eleitor disser, mesmo erroneamente, que o voto impresso não é o mesmo que digitou na urna? Como resguardaremos para que as recontagens impressas não se alastrem por meses? https://t.co/WalQfGqblS — Thiago Amparo (@thiamparo) May 27, 2021

O PDT de Ciro Gomes defendendo voto impresso.



ACABA DE CONFIRMAR A MORTE DO PDT DE BRIZOLA pic.twitter.com/xS86TWbqei — Zaqueu Castelamary (SDV ? ) (@seguezaqueu) May 28, 2021

É sério que o PDT está pedindo voto impresso igual o Bolsonaro? Qual o motivo, se há 25 anos nenhuma fraude foi comprovada? Bolsonaro a gente até entende, mais o PDT fazer isso é incomprensível. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) May 27, 2021

