Governo Bolsonaro gastou mais de R$ 15 milhões com a compra de leite condensado

Por O Dia

Publicado 27/01/2021

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) protocolou, no Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (26), por peculato e prevaricação. Por meio do presidente do partido, Carlos Lupi, e de seu vice-presidente, Ciro Gomes, a atitude veio após a divulgação de R$ 1,8 bilhão em gastos com alimentos do governo federal em 2020, utilizando os cofres públicos.

As contas foram amplamente repercutidas após reportagem do portal Metrópoles, publicada no último domingo (24). Entre o montante total, o governo gastou mais de 15 milhões com leite condensado, além de mais de 2,2 milhões na compra de chicletes, por exemplo. Os valores levam em consideração gastos não só da Presidência da República, mas de todos os órgãos do Executivo federal.

De acordo com os líderes do PDT, os valores indicam “prática criminosa” que não condiz “com a natureza, nem tampouco com a quantidade de pessoas que porventura consumirão os produtos”, afirma a ação.

O documento sustenta ainda que os gastos excessivos são ainda mais graves durante a situação atual da pandemia de covid-19 e acusa o Executivo por omissão no combate à redução no número de casos e mortes pelo novo coronavírus.