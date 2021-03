Ações do governo visam coibir aglomerações Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Por iG

Publicado 28/02/2021 19:23 | Atualizado 28/02/2021 19:23

Um baile para a terceira idade que reunia mais de 190 idosos na noite de sexta-feira (26) foi interrompido pela fiscalização do governo do estado de São Paulo na capital paulista. A informação foi divulgada neste domingo (28), em um balanço das ações contra aglomerações e festas clandestinas na cidade. Atualmente, com as novas restrições em vigor, estabelecimentos não podem abrir entre 23h e 5h.

De acordo com o governo do estado, o baile acontecia no bairro da Penha, reunindo pessoas de um dos principais grupos de risco da Covid-19. A Vigilância Sanitária foi responsável por colocar fim à festa dos idosos.

Na noite de sábado e madrugada de domingo, os fiscais sanitários autuaram 13 estabelecimentos, depois de realizarem 32 fiscalizações. Restaurantes que reuniam cerca de 200 pessoas, além de uma festa clandestina com 500 pessoas, foram encerrados.



Da sexta-feira para o sábado, 32 estabelecimentos foram fiscalizados, resultando em 18 autuações.