Baile na Maré tem grande aglomeração nesta quarta-feira Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 08:45 | Atualizado 20/01/2021 12:02

Rio - Um baile na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio teve uma grande aglomeração, com a maioria das pessoas sem máscaras e desrespeitando o distanciamento social, na madrugada desta quarta-feira. A festa, que começou na noite desta terça-feira, acontecia até a manhã de hoje. Homens armados com fuzis também circulavam entre os frequentadores da festa.

Imagens áreas feitas pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, mostraram, às 7h15, que uma multidão ainda estava no local. A festa foi realizada sob uma extensa tenda no campo de futebol da comunidade.

No local é possível ver um palco com telão de LED, caixas de som e locais de bebidas e comidas.



Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que as operações policiais são "precedidas de informações da área de inteligência e planejamento prévio, com a preocupação central de preservar vidas". Segundo a corporação, uma intervenção para interditar esse evento, depois de iniciado, "representaria grande risco para a integridade física de dezenas de pessoas, sobretudo, numa área reconhecidamente conflagrada com a presença de criminosos fortemente armados".



A polícia ainda ressaltou que é importante que moradores denunciem com antecedência a realização de festas clandestinas, independentemente da manifestação cultural. "Desta forma, os policiais militares poderão atuar preventivamente, impedindo a entrada de equipamentos de som e outros itens utilizados pelos promotores do evento", afirmaram em nota.