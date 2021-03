Por O Dia

Publicado 01/03/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) e a Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ) assinaram, na última quinta-feira, o acordo de parceria para a realização da escolinha de ginástica na Arena 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As aulas vão atender a alunos e alunas de 7 a 18 anos e, pela primeira vez no local, vão englobar as três modalidades olímpicas: artística, rítmica e trampolim.

"Nosso objetivo é dar vida para todos os espaços esportivos da prefeitura. Não vamos deixar nenhum deles sem atividade olímpica e, para isso, estamos contando com a parceria das federações. Esse acordo assinado hoje (quinta-feira) possibilita que crianças aprendam ginástica para, quem sabe um dia, possam se tornar medalhistas olímpicos", afirmou o secretário municipal de esportes Guilherme Schleder.

Para Bruno Chateaubriand, representante da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), a parceria com a SMEL é a realização de um sonho para todos os ginastas.

"É um momento emocionante por tudo que envolve o esporte e pela possibilidade de concretizar o sonho de tantas pessoas. Vamos ter pela primeira aqui na Arena 3 uma escolinha com as três modalidades olímpicas. Fico feliz de ver a Secretaria de Esportes incentivando a prática esportiva em um momento tão difícil", comentou.

Para marcar o acordo, o espaço foi utilizado para uma aula com alunos da Vila Olímpica GREIP, da Penha, e também do Fluminense. As primeiras lições contaram com a visita do bicampeão mundial e medalhista olímpica Diego Hypolito.

"A motivação para essas crianças tem que ser em cima da inclusão social, da educação e de bons exemplos. Fico honrado em ver que o esporte motiva as pessoas, mesmo em um momento tão difícil de pandemia que vivemos. Isso me faz seguir dando palestras, incentivando a ginástica e mostrando como a minha vida mudou por eu não deixar de acreditar nos meus sonhos - disse Diego, que conversou e incentivou os alunos durante o treinamento."

Fá de Diego, Letícia Barreto, de 12 anos, não escondeu a emoção por estar diante do ginasta brasileiro. "O coração ficou batendo forte, porque gosto muito dele. Acompanho o Diego desde que conheci a ginástica, sou apaixonada pelo trabalho que ele sempre fez. Estou muito feliz", disse a atleta da Vila Olímpica da Penha.

As turmas terão no máximo 15 pessoas, respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Os interessados deverão se inscrever na Arena 3, a partir de hoje, e precisam levar atestado médico, comprovante de matrícula escolar, comprovante de residência, autorização de um responsável e documento de identificação do (a) aluno (a).