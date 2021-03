Chuva em janeiro, região da Cidade Nova. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 05/03/2021 14:37 | Atualizado 05/03/2021 14:53

Rio - O primeiro fim de semana com restrições mais rígidas no Rio deve ser de chuva, o que pode contribuir para diminuir as aglomerações. A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável já a partir desta sexta-feira (5), e há previsão de pancadas de chuva moderada a forte de forma rápida e isolada nesta tarde, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. A previsão é que o tempo siga chuvoso no sábado (6) e no domingo (7).

Para esta sexta-feira, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento à tarde e à noite. Já no sábado, com a passagem da frente fria pelo oceano, a previsão segue de chuva moderada a forte. No domingo, a expectativa é de chuva fraca a moderada. Segundo o COR, os números indicam estimativa entre 15mm e 20mm de chuva para o fim de semana.

A previsão é de que o tempo permaneça instável na segunda (8) e na terça-feira (9), com chuva em pontos isolados a qualquer hora do dia.

Fim de semana de circulação restrita na cidade

As novas medidas de restrição impostas pela prefeitura passam a valer a partir desta sexta-feira. Além da proibição de permanência nas ruas entre 23h e 5h, também estão vetados o funcionamento de quiosques e do comércio ambulante fixo e itinerante na orla, além da realização de eventos e festas em áreas públicas e particulares, do funcionamento de boates e casas de espetáculos e da realização de feiras especiais, de ambulantes e artes, com exceção das feiras de gêneros alimentícios. Estabelecimento como bares e restaurantes devem fechar às 17h e com capacidade de 40%.