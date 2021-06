Panelaço é registrado na Lapa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Panelaço é registrado na LapaFoto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:18 | Atualizado 02/06/2021 21:43

Rio - Diversos bairros do Rio registraram, na noite desta quarta-feira, panelaço durante o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Durante o discurso na TV aberta, Bolsonaro falou sobre o desempenho do país em combate ao novo coronavírus.

O protesto pode ser ouvido nos bairros Grajaú, São Cristóvão e Engenho de Dentro, na Zona Norte, na Lapa, Região Central, na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, Zona Oeste, e em Botafogo e Copacabana, Zona Sul. Nas redes sociais, a hashtag #panelaço se tornou uma das mais comentadas da noite.



Publicidade

No Rio de Janeiro o #panelaço ecoou pelas ruas da Lapa pic.twitter.com/8zuaNq7w8X — George Marques (@GeorgMarques) June 2, 2021

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Na CPI da Covid, o relator Renan Calheiros (MDB-AL) já sinalizou que há provas suficientes para comprovar que o governo não quis comprar vacinas para enfrentar a pandemia no País. Por outro lado, o presidente também tem visto sua popularidade cair nas últimas pesquisas. Em maio, segundo o Datafolha, a aprovação do mandatário recuou seis pontos e chegou a 24%, pior marca do mandato.