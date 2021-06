Calendário da vacinação dos profissionais da educação - Reprodução

Publicado 02/06/2021 19:26

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, anunciaram, na noite desta quarta-feira, que irão vacinar todos os profissionais de educação do ensino básico em até duas semanas. "No dia 9 de junho nós iremos vacinar todos os profissionais da educação entre 18 e 42 anos de idade", disse Ferreirinha.

O secretário afirmou ainda que estão incluídos nesse grupo: creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Além disso, disse que na outra semana, dia 16 de junho, serão imunizados os profissionais do ensino superior e ensino profissionalizante, também entre 18 e 42 anos.

"A gente tem insistindo com a importância da volta às aulas, então vamos vacinar. A gente está conseguindo cumprir o nosso cronograma por idade", citou Paes.

Para serem vacinados, os profissionais devem apresentar contracheque ou declaração das instituições educacionais ou redes pública ou privada de ensino da cidade do Rio. A repescagem dos trabalhadores da educação acontece no dia 23 de junho.