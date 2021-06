Trânsito na ponte é intenso no sentido Niterói e tem estimativa de travessia em 35 minutos - Reprodução

Rio - Os motoristas que tentam sair do Rio no feriadão de Corpus Christi em direção à Região dos Lagos, nesta quarta-feira, enfrentam trânsito lento na Ponte Rio Niterói. De acordo com site da concessionária EcoPonte, a via tem fluxo intenso, com previsão de 39 minutos para travessia no sentido Niterói.

O trânsito na ponte alivia na chegada à praça dos pedágios. No início da Niterói Manilha, BR-101, na altura de Neves um congestionamento aumenta o tempo da viagem dos motoristas que já tentam fugir para a Região dos Lagos no feriado.

Apesar do fluxo alto na ponte, a CCR Via Lagos ainda registra bom fluxo de veículos na rodovia, sem nenhum congestionamento no início da noite desta quarta-feira, véspera de feriado.

A chegada a ponte registra trânsito na Avenida Brasil na altura de São Cristóvão. O fluxo intenso segue até a subida da ponte.