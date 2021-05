Turista se segura em ponte de vidro quebrada na montanha Piyan Reprodução/Twitter

Por iG Último Segundo

Publicado 10/05/2021 13:47

Um turista que foi conhecer uma ponte de vidro a mais de 90 metros de altura na montanha Piyan, na cidade de Longjing, no nordeste da China, ficou pendurado, se segurando para não cair, na última sexta-feira, 07. A ponte se rompeu um vendaval, o que levantou preocupações sobre a segurança das pontes de vidro existentes no país. A imagem do turista se segurando para não cair foi vista milhares de vezes nas redes sociais. As informações são do jornal The Sun.

Vários pedaços do vidro do deck da ponte foram arrancados pelo vento que soprava a uma velocidade de até 160 quilômetros por hora. O homem conseguiu se rastejar para um local seguro cerca de meia hora depois com a ajuda de bombeiros, policiais e trabalhadores do turismo. Ele foi levado para um hospital, onde recebeu atendimento psicológico. Apesar de não haver informações de vítimas, a imagem do turista pendurado foi vista mais de 4 milhões de vezes nas redes sociais.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh — Matt Knight (@MattCKnight) May 8, 2021

As pontes de vidro estão se tornando cada vez mais populares nos resorts de montanha da China, como uma forma de atrair turistas em busca de novidades e aventura. Segundo a revista Earth, publicada pelo Museu Geológico da China, até o final de 2016, pelo menos 60 pontes de vidro estavam sendo construídas em todo o país.

A mais famosa das pontes de vidro é em Zhangjiajie, um destino turístico em Hunan, onde uma ponte de 430 metros de comprimento e 6 metros de largura está suspensa 300 metros acima do solo entre dois penhascos.

Em 2018, a província de Hebei, no norte da China, lançou padrões técnicos para pontes e passarelas de vidro, fornecendo diretrizes para materiais, localização, projeto e construção. Por exemplo, as pontes de vidro não devem ser construídas em áreas com alta atividade sísmica e devem ser fechadas durante o mau tempo e desastres naturais, e o número de pedestres nessas pontes e passarelas é limitado a não mais do que três por metro quadrado.

O resort Piyan Mountain foi fechado. A prefeitura de Longjing realiza inspeção na segurança em todas as atrações turísticas. Uma investigação policial sobre o caso também está em andamento.