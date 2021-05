Por iG

Publicado 28/05/2021 18:48 | Atualizado 28/05/2021 19:09

Canadá - William Amos, um político canadense, foi flagrado urinando durante uma sessão online do parlamento do país e se desculpou publicamente após o ocorrido. Amos é representante do Canadá por Pontiac, em Quebec.

"Eu urinei sem perceber que estava sendo filmado. Embora tenha sido acidental e não visível ao público, foi completamente inaceitável, e eu peço desculpas", escreveu ele em nota oficial.

O constrangimento foi ainda maior porque esse já é o segundo episódio envolvendo o parlamentar e nudez. No dia 14 de abril, o homem foi flagrado sem roupas durante uma videochamada também do parlamento.