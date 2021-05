Terra bloqueia raios de sol que iriam para a Lua, que fica avermelhada AFP

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 18:35 | Atualizado 27/05/2021 02:56

Nesta quarta-feira (26), o céu conta com dois fenômenos simultâneos: um eclipse lunar total e a 'superlua'. O evento natural poderá ser visto em vários locais do mundo, inclusive na América do Sul, e terá duração de até 15 minutos.

A lua estará próxima de seu perigeu, que é o ponto de sua órbita mais próximo da Terra, e, por isso, aparecerá maior para quem a observa. Além do tamanho, outra coisa que estará “diferente” na lua é a sua cor. Com o eclipse lunar, o satélite ficará com tons avermelhados e recebe o nome de lua de sangue.

Publicidade

Mesmo sendo um fenômeno natural, alguns grupos religiosos entendem essa mudança da lua como um sinal do retorno de Deus. Segundo o tabloide inglês "Daily Star", profecias garantem que “a lua se tornar vermelha é um sinal divino dos fins dos tempos, conforme passagens antigas”.



Na Bíblia há uma passagem que diz que a “lua se tornará vermelha antes do grande e notável dia em que Deus voltará”.



“Jesus disse aos seus seguidores que devemos observar os sinais dos tempos, incluindo os sinais dos céus”, disse Steve Warren e Benjamin Gill, da TV Cristã Americana. Para eles, “há um aviso que o fim da Terra está próximo”.

Apesar da fala dos religiosos, a ciência diz que não há razão para se preocupar, visto que é um processo natural. “A cor da lua é simplesmente o resultado dela passando pela Terra em um local com sombra”, explica a reportagem do tabloide.