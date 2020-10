Donald Trump Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

EUA - Os republicanos venceram as últimas quatro eleições entre os eleitores idosos. Mas, neste ano, esses eleitores dão sinais de que estão mudando de ideia com relação ao presidente Donald Trump, e esta é uma das razões pelas quais o candidato republicano está atrás de Joe Biden nas pesquisas em alguns dos campos de batalha mais importantes.

LEIA MAIS: Milhares de mulheres vão às ruas nos Estados Unidos contra reeleição de Trump Em 2016, Trump venceu entre os eleitores idosos por 7 pontos de diferença, mas tem ficado atrás de Joe Biden por 10 pontos o ano todo, mostra pesquisa Wall Street Journal/NBC News. A pandemia do coronavírus está tornando mais difícil a recuperação desses votos, já que os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis à covid-19.

O enfraquecimento de Trump entre os eleitores mais velhos é especialmente importante por causa de um elemento demográfico: quase todos os Estados mais competitivos nesta eleição têm grandes populações acima dos 65 anos, com participação acima da média nacional.



Alguns dos Estados com mais idosos são também aqueles em que esses eleitores parecem estar se distanciando de Trump, mostram pesquisas recentes. Entre eles estão Maine, Pensilvânia, Michigan, Winsconsin, Flórida, Iowa e New Hampshire.