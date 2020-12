Por iG

Publicado 11/12/2020 16:40 | Atualizado 11/12/2020 16:45

Moscou - Na Rússia, uma menina de três anos foi encontrada morta no hall da própria casa após passar a noite em um corredor com temperatura de -15ºC. A mãe da criança descobriu o ocorrido apenas na manhã seguinte, quando foi conferir se a filha ainda estava dormindo. As informações são do site de notícias Mirror.

A polícia local informou que Angelina Kuleshova morreu de hipotermia. De acordo com o portal, Svetlana Kuleshova, a mãe da menina, suspeita de um episódio de sonambulismo da filha, porém uma investigação será feita para entender o que, de fato, ocorreu e se houve negligência por parte da mulher.

Na noite anterior ao ocorrido, a família comemorou o aniversário da filha mais nova, irmã de Angelina. A mãe alega ter colocado a menina na cama antes da meia-noite, pouco depois dela e o marido assistirem televisão, e Angelina não teria demorado a dormir. "Quando acordamos pela manhã, não a achamos [Angelina] na cama. Ela estava no hall, deitada no chão".

Conforme as informações do oficial Mikhail Krokhin, "a investigação estabeleceu que a menina saiu sozinha da área interna da casa. Ela entrou no corredor onde sofreu de hipotermia e morreu". Os pais da criança não teriam visto ela sair do quarto na noite anterior, segundo o depoimento que deram à polícia. De acordo com eles, Angelina tinha tendência ao sonambulismo e, muitas vezes, tiveram que levá-la de volta à cama. "Provavelmente ela não encontrou a maçaneta da porta no escuro e não pôde entrar", disse a mãe.

Acusação

Svetlana foi acusada de ter deixado Angelina para fora de casa, porque ela estaria atrapalhando a festa de aniversário da irmã caçula, enquanto os adultos comemoravam.

De acordo com o portal, a mãe foi processada, e está sendo investigada por ter causado a morte por negligência, podendo pegar dois anos de cadeia. Svetlana, no entanto, negou a acusação, em resposta ao site de notícias: "Eles escreveram isso, mas não é verdade".

Até o fim da investigação, a filha bebê do casal será mantida em um orfanato, longe dos pais, segundo os relatos.