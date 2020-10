Itália vem tomando medidas para evitar explosão de casos do novo coronavírus Reprodução Internet

Por O Dia

Itália - O Ministério da Saúde italiano informou neste domingo que o país registrou 11.705 casos da Covid-19 (Sars-Cov-2) nas últimas 24 horas, batendo o recorde deste sábado, que marcou 10.925 novas infecções. É a maior contagem diária de diagnósticos desde o início do surto no país.



As autoridades também informaram o aumento também no número de mortes - foram 69, contra 47 anunciadas no sábado, 55 na sexta e 83 na quinta. Os números são muito menores do que os registrados no pico da pandemia no país em Março, quando as mortes chegaram a ultrapassar 1000 por dia.



A Itália foi o primeiro país da Europa a ser atingido pelo novo coronavírus e tem o segundo maior número de mortos no continente depois da Grã-Bretanha – 36.543 mortes, de acordo com dados oficiais.

Na última terça-feira, o governo da Itália já havia anunciado restrições para evitar o aumento do contágio. Pelos próximos 30 dias, bares e restaurantes estavam proibidos de servir clientes em pé e no balcão após as 21h, e festas e eventos em locais fechados foram proibidos.