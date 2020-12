Donald Trump Mandel Ngan/AFP

Por AFP

O governo do México disse nesta sexta-feira (11) que, em acordo com os Estados Unidos, estenderá até 21 de janeiro as restrições à circulação não essencial na fronteira para conter a propagação do coronavírus.

Após revisar o desenvolvimento da pandemia em ambos os países, o México propôs aos Estados Unidos "a prorrogação por um mês das restrições ao tráfego terrestre não essencial em sua fronteira comum", informou no Twitter a chanceleria mexicana.

Publicidade

Os dois países mantêm a fronteira de 3.145 km de comprimento fechada ao tráfego terrestre não essencial, como turistas ou visitantes eventuais, mas permite a passagem de mercadorias, trabalhadores ou estudantes.

A dependência disse que as restrições serão mantidas nos mesmos termos em que foram desenvolvidas desde sua implementação, em 21 de março.

Publicidade

"Ambos os países coordenarão as medidas sanitárias na região fronteiriça que estarão vigentes até as 23:59h de 21 de janeiro de 2021", afirmou a chanceleria.

Estados Unidos superou na quinta-feira as 292.000 mortes pela covid-19, enquanto o México ultrapassa os 112 mil óbitos.