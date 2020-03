Inacreditável! Livro de 1981 fez uma profecia sobre pandemia do coronavírus? Entenda

Rio - Teoria da conspiração? Profecia? Um livro lançado no ano de 1981 está deixando a Internet em polvorosa. 'The Eyes of Darkness' (Os Olhos da Escuridão), do norte-americano Dean Koontz, tem uma história assombrosa com fatos muito semelhantes a pandemia do coronavírus que já matou milhares de pessoas em todo mundo.

Na publicação, Koontz conta a história de uma arma biológica que se chama 'Wuhan-400'. Ela seria um micro-organismo inventado em um laboratório na cidade chinesa cidade de Wuhan, onde realmente aconteceram os primeiros casos da pandemia do coronavírus na vida real.

Como se isso não bastasse, uma coincidência ainda mais bizarra. O livro conta a história de um cientista que vai para os Estados Unidos com o vírus. Ele se chama Li Chen, justamente o nome de um cientista na vida real que tem estudos publicados em revistas especializadas sobre os coronavírus.

Leia abaixo o trecho traduzido do 'The Eyes of Darkness':

"Para entender você precisa voltar 20 meses. Foi mais ou menos aí que um cientista chinês chamado Li Chen foi para os Estados Unidos levando um disco da mais importante e letal nova arma biológica da década feita pelos chineses. A arma é chamada de 'Wuhan-400' porque foi feita em seus laboratórios de RDNA nas redondezas da cidade de Wuhan e foi a 400ª cepa de um micro-organismo inventado pelo homem em um laboratório".

A primeira versão do livro, datada de 1981, fala que o nome do vírus era Gorki-400, uma arma criada pelos russos. Em versões mais recentes, entra a arma Wuhan-400. Mas tem alguma coisa de fake news que circula na internet: uns citam o início de uma epidemia em 2020, mas nada há sobre isso na publicação.

Agora cabe a você, internauta, interpretar o livro. Uma uma coincidência bizarra ou um aviso vindo do início da década de 1980.