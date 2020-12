Vacina da Pfizer AFP

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:54 | Atualizado 12/12/2020 10:57

Rio - A norte-americana Pfizer , junto a BioNTech, é uma das farmacêuticas na corrida pela vacina contra a Covid-19 . Nesta sexta-feira, William Gruberum, vice-presidente sênior de pesquisa e desenvolvimento de vacinas da Pfizer, revelou que não houve casos de reações alérgicas graves durante os testes clínicos.

“Não tivemos nenhum episódio anafilático relacionado à vacina”, disse Gruber durante uma reunião de consultores independentes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Um ensaio incluiu cerca de 6.000 participantes nos grupos da vacina e do placebo, com histórico de uma série de condições alérgicas, como alergia ao pólen, alergia alimentar e até anafilaxia, de acordo com a executiva da Pfizer Susan Mather.

Na última semana, órgão regulador de medicamentos britânico recomendou que pessoas com histórico de reações alérgicas significativas não tomem a vacina da Pfizer-BioNTech depois que duas pessoas relataram efeitos adversos. Já nos Estados Unidos, primeiros norte-americanos podem ser imunizados na segunda ou terça-feira, com profissionais de saúde entre os primeiros da fila.