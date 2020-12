O Reino Unido soma 64.026 mortes e é seguida por França (57.567), Espanha (47.624), Rússia (46.453) e Polônia (22.676) Divulgação

Por AFP

Publicado 12/12/2020 16:15 | Atualizado 12/12/2020 16:30

Roma, Itália - A Itália atingiu neste sábado o total de 64.036 mortes causadas pela covid-19 desde o início da pandemia, o maior número de óbitos pelo novo coronavírus na Europa, superando o Reino Unido.



O Ministério da Saúde italiano anunciou 649 mortes adicionais nas últimas 24 horas e 19.903 novos casos positivos.



Em todo o mundo, os Estados Unidos registram o maior número de mortes por covid-19, com 295.539 falecimentos, de acordo com o balanço da AFP, seguidos por Brasil (180.437), Índia (142.628) e México (113.019).



Na Europa, a Itália ultrapassou o Reino Unido neste sábado, que soma 64.026 mortes e é seguida por França (57.567), Espanha (47.624), Rússia (46.453) e Polônia (22.676), segundo a contagem da AFP.



Nos últimos sete dias, entre os países europeus, a Itália documentou o maior número de novas mortes por covid-19 (4.522).



A Itália foi o primeiro país da Europa atingido pela onda de infecções no início do ano. Em 6 de maio, o Reino Unido ultrapassou a Itália em número de mortos, com quase 30.000 mortos, e por um período no verão a península do sul da Europa parecia ter resistido à tempestade.



Mas, apesar dos testes em massa, os casos começaram a aumentar novamente no outono, como em outros países, e, inevitavelmente, as mortes acompanharam o ritmo.



Desde 1º de novembro, a Itália registra 25.418 mortes, quase o mesmo número que entre 2 de abril e final de outubro (25.463).