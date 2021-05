Turista escapou de acidente por pouco Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 26/05/2021 14:31

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um turista tocando em um leão durante passeio em um safári em Serengeti, região da África Oriental, no norte da Tanzânia e sudoeste do Quênia. No entanto, é possível ver pela gravação que o animal não ficou muito confortável com o "carinho". As imagens foram compartilhadas no canal do Youtube do Maasai Sightings.

Geralmente, quando turistas decidem fazer um passeio de safári, a primeira orientação dada aos passageiros é que não toquem nos animais. A pessoa do vídeo escapou de um acidente por pouco, porque conseguiu se afastar e fechar a janela enquanto o felino ainda se preparava para o ataque.

Publicidade

Os usuários ficaram impressionados com a atitude dos turistas e deixaram comentários na publicação, que já ultrapassa as 300 mil visualizações. "O leão foi muito educado, na verdade", disse um. "Por que as pessoas não respeitam os animais? É um animal selvagem e estamos em seu espaço, mas se algo acontecesse o pobre animal seria responsável!", se revoltou outro. "Aquele leão selvagem poderia tê-lo tirado do veículo em menos de uma fração de segundo! Aposto que ele não estava com fome", comentou mais um.

Assista: