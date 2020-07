Macacos atacam turistas com facas e furadeiras em safari no Reino Unido

São Paulo - Visitantes do Knowsley Safari Park, localizado em Merseyside, no Reino Unido, estariam redobrando a atenção em visitas ao local após relatos de ataques por parte de babuínos armados com facas e até mesmo furadeiras no local.



Segundo relato de funcionários, os animais armados têm causado danos a veículos de visitantes, levando até mesmo placas de carros e quebrando vidros e espelhos.

"Não sabemos se eles estão recebendo essas armas de convidados que querem que eles ataquem os carros ou se eles estão pegando isso das vans de turistas", afirmou em entrevista ao portal The Mirror um dos funcionários do local. A reportagem do The Mirror conversou, ainda, com um mecânico de automóveis da região, que garantiu ter reparado danos em pelo menos dois carros de visitantes do safari.

Em resposta ao jornal Manchester Evening News, a administração do safari negou a versão dos funcionários. "Acreditamos que algumas dessas histórias têm crescido de forma exagerada conforme são repassadas para que os objetos que às vezes são encontrados com os animais pareçam mais inacreditáveis", afirmou o porta-voz do local.