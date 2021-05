No local do confronto a polícia apreendeu armas, munições, drogas, dinheiro e um rádio comunicador. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 13/05/2021 16:00 | Atualizado 13/05/2021 16:02

MACAÉ- Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos durante uma tentativa de ataque à duas bases da Polícia Militar (PM) em Macaé, na noite desta quarta-feira (12). A ação foi deflagrada pelas equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I e II) da PM, após denúncias sobre a iminência de atendados à militares que ocorreriam na Nova Holanda e na Malvinas. A denúncia dava conta de que indivíduos armados estavam escondidos em uma localidade conhecida como "Burro de Cimento”.



Agentes do GAT se dividiram e realizaram um cerco tático em ambas as comunidades. Na Nova Holanda eles foram recebidos a tiros por um grupo de traficantes e revidaram iniciando um confronto armado. Após o cessar fogo, dois homens foram encontrados alvejados e socorridos pela polícia para o Hospital Público Municipal (HPM). Ambos morreram logo após darem entrada na unidade de saúde. Segundo a polícia, eles foram identificados como “FB", gerente do tráfico de drogas na Malvinas e “Don”.

Publicidade



No local do confronto, militares apreenderam uma pistola calibre 9mm com três munições intactas, uma pistola PT100, Taurus, calibre .40, com quatro munições intactas, dois rádios transmissores, R$ 130 em espécie, 38 papelotes de cocaína, duas buchas de Skank e 28 buchas de maconha. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 123ª Delegacia Policial (123ª DP). Nenhum policial se feriu na operação.