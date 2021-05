Gleison Silva de Souza, tinha cartaz divulgado no Portal dos Procurados do Estado do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 15:00 | Atualizado 24/05/2021 15:02

CASIMIRO DE ABREU - Agentes da Polícia Militar de Macaé prenderam, na madrugada deS domingo (23), um homem foragido da Justiça acusado de ter assassinado um militar da Marinha do Brasil no final de 2019.

De acordo com a corporação, o criminoso, identificado como Gleison Silva de Souza, tinha cartaz divulgado no Portal dos Procurados do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é suspeito de ser o líder de uma facção criminosa que atua em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, e de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

A prisão foi realizada em um bar na comunidade do Arroz, em Barra de São João. No momento da abordagem, Gleison estava com uma pistola calibre ponto 40 municiada. Ele foi encaminhado para a 123ª Delegacia Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.