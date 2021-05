Vítima foi socorrida para o Hospital Público Municipal (HPM), onde segue internada. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 20:05 | Atualizado 24/05/2021 20:13

MACAÉ - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida, na manhã desta segunda-feira (24), na Rua 23, na comunidade da Malvinas, em Macaé. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na porta de casa, quando sentiu uma queimação na perna esquerda, momento em que percebeu que havia sido baleada.

Ela foi socorrida por meios próprios para o Hospital Público Municipal (HPM), onde segue internada.

Na unidade de saúde, ela contou aos policiais que não havia nenhuma viatura no local onde foi alvejada e que não sabia de nenhuma notícia de confronto. A mulher ainda afirmou que provavelmente o disparo poderia ter sido feito por pessoas envolvidas com o tráfico no local.

Publicidade

Ninguém foi preso. Por meio de nota, o comando do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) afirmou que “ no dia de hoje, não realizou operação na Comunidade Malvinas - Macaé, e que seguirá com o patrulhamento intensificado no local, a fim de preservar ordem pública e inibir o cometimento de delitos”.