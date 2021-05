Vítima fatal foi identificada como Alisson da Silva Nascimento, de 23 anos. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 13:29

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros, no fim da tarde deste domingo (23), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. O crime aconteceu por volta das 17h, na Rua 64. Um outro homem, foi baleado no mesmo local, mas foi socorrido para o Hospital Público Municipal (HPM) e segundo a Polícia Militar (PM), está fora de perigo.



A vítima fatal foi identificada como Alisson da Silva Nascimento, de 23 anos. Ele era natural de Macaé, e de acordo com a Polícia Civil possuía duas anotações criminais por tráfico de drogas. O corpo dele foi levado para o Instituo Médico Legal (IML) do município. Segundo o laudo da necropsia, Alisson foi alvejado diversas vezes na região do tórax. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP).