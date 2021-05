A prefeitura informou que a medida foi tomada diante dos novos indicadores epidemiológicos que apontam a permanência da faixa de risco médio. Foto: Arquivo Pessoal.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 12:46 | Atualizado 24/05/2021 12:47



MACAÉ - A Prefeitura de Macaé vai manter o funcionamento das bloqueios sanitários no município. A decisão foi publicada em novo decreto nesta segunda-feira (24). De acordo com o município, os bloqueios instalados no Parque de Tubos, Cabiúnas e Pedreira, assim como em pontos de acesso à região serrana seriam desativados a partir dessa segunda, conforme publicação em Diário Oficial no sábado (22), mas a normativa revalidou os efeitos do artigo 3º do decreto 118/2021, publicado em 14 de maio, que define o horário de atendimento de atividades comerciais com restrições e mantém a suspensão de aglomerações.

A prefeitura informou que a medida foi tomada diante dos novos indicadores epidemiológicos que apontam a permanência da faixa de risco médio (bandeira amarela) do atual cenário da pandemia da Covid-19.

"Ao levar em consideração dados relativos a taxa de ocupação dos leitos de CTI para pacientes graves do coronavírus, assim como o índice de novos casos positivos de infecção da doença, a Secretaria municipal de Saúde manterá a estratégia de restringir o acesso ao município apenas para residentes, trabalhadores, pessoas em tratamento de saúde de doenças crônicas e que cumprem agenda judicial", diz a nota no site oficial da Prefeitura de Macaé.

Além dos bloqueios, a cidade segue com medidas de acompanhamento do atual estágio da pandemia, como a Busca Ativa de novos casos por testagem de antígeno e o direcionamento adequado de isolamento dos pacientes positivos, além de analisar as notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde que analisa a circulação de novas variantes do Coronavírus em toda a região.