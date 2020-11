Lucas Biel, acusado de estupro pela ex-namorada Reprodução Instagram

Por IG - Último Segundo

São Paulo - A hashtag "Lucas Estuprador" entrou, nesta segunda-feira, para a lista de assuntos mais comentados do Twitter. Com mais de 10 mil comentários a respeito, a história ainda está repleta de lacunas.

Segundo o perfil @BCDani, supostamente tudo começou na quarta-feira, quando uma menina acusou o namorado, Lucas Biel, de ter abusado dela enquanto estava sob efeito de um remédio para ansiedade.



Vídeos extraídos do Instragram mostram o rapaz lamentando algo, supostamente assumindo o crime. "Eu sei que estou errado, assumo. Atitude horrível que tive. Não só essa atitude, mas o resto que eu fiz. Eu sei o que fiz. Tudo bem vocês caírem matando em cima de mim".



na mesma madrugada o mesmo postou storys admitindo o que fez e dizendo ser sujeito homem por estar admitindo tudo e colocando a cara+ #LUCASESTUPRADOR pic.twitter.com/Epk6gpm6bI — bcdani (@bcdani1) November 9, 2020

Porém, no último domingo, o influencer voltou em sua palavra e resolveu negar qualquer possível ato. "Como vocês sabem, ela me acusou de algo que eu não fiz. Eu vou contar o que rolou e o que realmente aconteceu para ela ficar com raiva", deliberou ele, em outro vídeo extraído do Instagram.



e ontem dia 8/11 ele postou storys dizendo não ter feito, e completou + #LUCASESTUPRADOR pic.twitter.com/gKIpaOfIdY — bcdani (@bcdani1) November 9, 2020

Aproveitando o momento, Lucas também afirmou que foi criado por mulheres e que sua ex estava mentindo sobre as acusações, pois a mesma supostamente teria ido a um baile funk na noite anterior. "Pessoas que são estupradas ficam traumatizadas, a própria estava no baile ontem... fazendo live".



"e como vocês sabem uma pessoa que é estuprada é traumatizada, com certeza, e a própria estava no baile ontem" + #LUCASESTUPRADOR pic.twitter.com/xK5cU6pEXW — bcdani (@bcdani1) November 9, 2020

Contradição e revolta da web



A conta da suposta vítima não foi divulgada pelo perfil que detalhou a história. Para piorar, o perfil de Lucas no Twitter foi desativado. No Instagram, o jovem ainda não se posicionou.



Apesar da comoção, internautas aguardam para desdobramentos oficiais sobre o caso. Enquanto isso não acontece, a revolta sobre o assunto é geral na rede social. Confira algumas reações no Twitter.