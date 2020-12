Maguito Vilela, candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB Reprodução Instagram

Por Agência Brasil

Publicado 11/12/2020 20:55 | Atualizado 11/12/2020 21:01

São Paulo - O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, passou nesta sexta-feira (11), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por uma videotoracoscopia para controle de hemorragia pulmonar.



De acordo com boletim médico divulgado há pouco pelo hospital, o procedimento, realizado de madrugada, foi bem-sucedido, e o prefeito eleito permanece traqueostomizado e sedado para possibilitar a ventilação adequada.



Na quinta-feira (10), Maguito apresentou quadro persistente de instabilidade na pressão arterial e e foi constatado o sangramento pulmonar. Ele encaminhado para angiotomografia e serviço de hemodinâmica.



No boletim de quarta-feira (9), o hospital informava que ele estava na unidade de terapia intensiva (UTI), traqueostomizado, com ventilação mecânica, diálise contínua, quadro estável e sedação leve, já ficando acordado por períodos longos.



Maguito deu entrada no hospital no dia 27 de outubro para tratamento de covid-19. Ele está sob os cuidados dos pneumologistas Carmen Barbas, Marcelo Rabahi e do diretor Médico e de Serviços Hospitalares, Miguel Cendoroglo.



Maguito Vilela, de 71 anos, foi vereador em Jataí (GO), deputado estadual e federal, vice-governador, governador e senador por Goiás. Nas eleições deste ano, já hospitalizado, Maguito foi eleito prefeito de Goiânia pelo MDB derrotando o senador Vanderlan Cardoso, candidato do PSD.