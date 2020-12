Governador de Goiás, Ronaldo Caiado Antonio Cruz / Agência Brasil

Brasília - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), sugeriu, em publicação no Twitter, que o governo federal vai confiscar vacinas que não sejam aplicadas de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, a informação foi passada pelo Ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

O ministro Pazuello me informou que será editada uma Medida Provisória que vai tratar dessa centralização e distribuição igualitária das vacinas. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) December 11, 2020

“Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no país será requisitada, centralizada e distribuída aos Estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje. Nenhum Estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid”, disse Caiado.

O pronunciamento de Caiado parece confrontar os planos do governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), que planeja iniciar vacinação com o imunizante CoronaVac — desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com laboratório chinês Sinovac — já no dia 25 de janeiro.



Desde o anúncio de Doria, há um cabo de guerra entre o governo federal e do estado de São Paulo. A Secretaria de Comunicação da Presidência chegou a divulgar nota dizendo que a decisão do tucano desrespeita a autoridade da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e é uma atitude “inconstitucional e ilegal”.



A agência ainda não aprovou nenhuma das 4 vacinas hoje testadas no Brasil: CoronaVac, Moderna, Pfizer e a do grupo Johnson & Johnson.



O presidente Jair Bolsonaro disse, sem citar Doria, na terça-feira (8) que o governo federal vai “proteger a população respeitando sua liberdade, e não usá-la para fins políticos, colocando sua saúde em risco por conta de projetos pessoais de poder”.



Hoje, Eduardo Pazuello disse, em visita a goiânia, que “nenhum Estado da Federação será tratado de forma diferente“.“Nenhum brasileiro terá vantagem sobre outros brasileiros”, afirmou.



Pazuello disse ainda que vai cobrar agilidade nas análises da Anvisa. “Não há no mundo, até hoje, nenhuma vacina registrada. O que estamos vendo na Inglaterra é a autorização emergencial de uso para grupos restritos e com assinatura de responsabilidade individual. Essa mesma autorização emergencial foi assinada ontem nos EUA e será solicitada à Anvisa no Brasil."

Doria rebate

No twitter, Doria chamou de "insanidade" a formulação de uma MP que 'confisque' as vacinas.

