Advogada Patrícia Sá Fortes estava desaparecida desde a noite de sexta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 13:16 | Atualizado 23/01/2021 15:25

Rio - Um homem foi preso por matar a advogada Patrícia Sá Fortes, que havia desaparecido após um sequestro ocorrido na madrugada desta sexta-feira, em Itaipava, na serra de Petrópolis. O corpo da vítima foi localizado pela Polícia Civil após o homem confessar o crime.

fotogaleria

Publicidade

Rogério dos Santos, de 49 anos, foi encontrado por equipes Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil na Favela do Arará, em Benfica, na madrugada deste sábado. Os agentes encontraram primeiro o veículo da advogada, ao lado dos muros do Presídio José Frederico Marques, em um dos acessos ao Arará, e em seguida encontraram Rogério, principal suspeito do crime, na casa de uma namorada.

A investigação foi conduzida pelas delegacia de Itaipava (106ª DP) e Petrópolis (105ª), que acreditavam que a advogada poderia estar sendo mantida em cárcere privado pelo criminoso.

Publicidade

Rogério é ex-presidiário e realizava serviços de pedreiro, e confessou o crime logo após ser capturado. Ele relatou ter matado a advogada durante um roubo e jogado o seu corpo numa região de mata na Serra de Petrópolis.