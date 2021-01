Mãe é a principal suspeita de matar a própria filha, de 5 anos Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 09:33

Rio - Uma mulher foi presa no sertão de Alagoas nesta segunda-feira, suspeita de mutilar e matar a própria filha, de 5 anos de idade. As informações são do portal Alagoas 24 Horas.

fotogaleria

Publicidade

Josimare Silva, a mãe, foi encontrada por seu pai, que arrombou a porta da residência, no momento em que estava rezando sobre o corpo de Brenda Carollyne da Silva. A menina estava morta, sem os olhos - arrancados por uma tesoura - e com um terço no pescoço. Ela foi detida em flagrante por policiais militares do 7º BPM, mas precisou ser levada a uma unidade hospitalar e ser medicada.

A polícia confirmou que Josimare sofria transtornos psiquiátricos e disse que a principal suspeita é que ela estivesse tendo um surto psicótico no momento do crime.

Publicidade

Ainda não há a confirmação sobre a causa exata da morte de Brenda Carollyne.

O caso chocou a população e as autoridades locais.