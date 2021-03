Já são 21 mortes na cidade Divulgação

Por iG

Publicado 28/02/2021 20:16

O Brasil registrou 721 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados neste domingo (28) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde ( Conass ), e revelam que a média móvel é a pior desde o início da pandemia no país: em média, 1.205 pessoas morreram por dia nos últimos sete dias.

Nas últimas 24 horas, o Conass também confirmou 34.027 novos casos positivos de Covid-19 . Ao todo, o Brasil já tem 10.551.259 casos de infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), além de ter perdido 254.942 pessoas para a doença.

Publicidade

O ranking de estados segue com São Paulo como líder, com 54.493 mortos por Covid-19 . Em segundo lugar, está Minas Gerais, com 18.565 mortes, e em terceiro, a Bahia, com 11.819 óbitos. Atualmente, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil é de 2,4%.