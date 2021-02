Simone Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 06:37

Nasceu na noite da última segunda-feira (22), Zaya, filha da cantora Simone - da dupla com Simaria - e do empresário Kaká Diniz. A sertaneja deu à luz em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, e as primeiras informações são que mãe e filha passam bem. A menina é a segunda filha dos pais de Henry, de seis anos.

Poucas horas antes do parto, Simone já tinha avisado que o bebê poderia nascer a qualquer momento a partir desta segunda-feira, já que estaria perto de completar 40 semanas de gestação e também por conta dos enjoos nas últimas horas. "Desta semana não passa. Gente, estou bem. Sempre no final da gestação, volto a ter enjoos, mas é normal. Sempre fico assim no finalzinho da gestação, inclusive na do Henry foi igual. Estou ótima. Pressão boa, bebê mexendo perfeito, tudo ok", explicou a cantora para tranquilizar os fãs.

Kaká assim que chegou na maternidade fez uma foto da mulher e escreveu sobre sua emoção com a chegada da filha. “Só gratidão a Deus por tanto… Pelo dom da vida… pelo dom da paternidade! Um sentimento tão puro que não sei explicar. Nossas vidas e nossa felicidade a partir de hoje estarão mais completas.”, disse ele.

Zaya veio ao mundo por meio de um parto cesárea. Seu nascimento foi anunciado pela página oficial da dupla Simone e Simaria. Eles disseram: "Parabéns mamãe! Bem-vinda Zaya".

Diversos famosos celebraram o nascimento de Zaya. O cantor Wesley Safadão disse: "Que benção, parabéns mamãe, bem-vinda Zaya". A digital influencer Alice Salazar escreveu: "Que demais!! Que benção!!".