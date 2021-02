Simone e Marcio Poncio Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 12:49

Após anunciar sua separação de Simone Poncio, no início deste mês, o bispo Márcio Poncio confirmou à coluna que reatou o casamento com a mãe de seus dois filhos, Sarah e Saulo Poncio. Segundo o patriarca da família Poncio, o casal passou por uma crise, mas que já está mais que superada. "Todo casal passa por crise, mas somente aqueles que se amam, superam", disse o religioso.

No dia 6 de fevereiro, Márcio Poncio usou as redes sociais para confirmar a separação e esclarecer o que levou o casal a tomar a decisão. "Lutei com todas as minhas forças para que não chegasse nesse ponto. Sei que muitos lares estão sendo desfeitos e teria que dar exemplo de resistência e superação, mas não foi o caso. Amo minha esposa mais que tudo nessa vida (Deus sabe), não sei se sobreviverei sem ela", escreveu.