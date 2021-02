Marcelo Mathias e Karol Conká Reprodução/Montagem

Publicado 26/02/2021 17:22

Participante da 'Casa dos Artistas 3', no SBT, Marcelo Mathias lembrou que há 19 anos as redes sociais não tinham força nem se cogitava o 'cancelamento' de um famoso por conta de suas atitudes em um reality show, por exemplo. Telespectador assumido do 'BBB 21', o professor de Jiu-Jitsu acredita que a última eliminada da atração da Globo, Karol Conká, terá sérios problemas com a sua carreira aqui fora e pede uma segunda chance ao público para a rapper. "Ela merece respeito', começou Mathias.



"Karol Conká batalhou muito para ser uma artista de destaque. Uma mulher negra tem todas as dificuldades possíveis para se destacar neste país, e ela conseguiu vencer todos obstáculos com o seu talento. Tenho certeza que ela, como uma mulher inteligente, aprenderá com os próprios erros. Ela evoluirá com essa experiência", continuou o lutador, que ainda defende a teoria que o comportamento de uma pessoa em um reality show é bem diferente de como ela age fora do confinamento.



"Reality show significa show da realidade, mas na verdade é um jogo e não vida real. Você vive situações lá dentro que provavelmente não viveria aqui fora. Ser vigiado 24h, com milhões de pessoas te julgando, certamente não é uma situação normal. Outro que quando sair terá que rever sua participação será o Projeta.Só erra quem tenta acertar", concluiu.