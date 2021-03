Por O Dia

Publicado 01/03/2021 00:00

Em comemoração ao aniversário da Cidade do Rio e ao mês da mulher, o projeto A Arte Gerando Renda abre, hoje, inscrições para mais 1.000 vagas em oficinas de capacitação profissional, com foco no empreendedorismo. As opções são: fantasias e adereços, maquiagem social, maquiagem artística, unhas decoradas, artesanato, além de turbantes e tranças afro. O objetivo é apoiar os moradores das comunidades da cidade, mas residentes de qualquer bairro podem se inscrever.

"Com a pandemia, percebemos alta demanda por conteúdos profissionalizantes on-line. Tivemos um grande êxito nas turmas que iniciaram em novembro e capacitamos mais de 1.800 alunos. A procura continua e resolvemos abrir mais 1.000 vagas para apoiar quem busca uma oportunidade. As videoaulas serão disponibilizadas gratuitamente no Instagram, YouTube e Facebook", explica Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo, que oferece o projeto.

Cada curso conta com 10 videoaulas, com técnicas que vão do básico ao avançado de cada modalidade. Qualquer pessoa com mais de 15 anos de idade pode participar. O projeto é patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, ICTSIRIO, Magellan IP e MetrôRio por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS; e apoiado pelo Instituto Invepar.