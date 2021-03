Cidade da Polícia Divulgação Polícia Civil / Salvador Scofano

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:48 | Atualizado 05/03/2021 13:51

Rio - Policiais civis da Delegacia Fazendária (DELFAZ), em ação conjunta com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ), realizam, nesta sexta-feira, uma operação de combate à sonegação fiscal. Os alvos são empresas distribuidoras de cestas básicas, suspeitas de ligação com organizações criminosas. Até o momento, quatro pessoas foram presas.



A ação ocorre após os agentes reunirem informações de inteligência e realizarem diligências de campo em dois galpões no bairro Jardim América, Zona Oeste do Rio. Nos imóveis funcionam empresas que atuam no comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, de higiene pessoal e limpeza, cama e mesa.



Há suspeitas de que as empresas fiscalizadas possuam ligações com milicianos e que movimentam vultosos valores, praticando crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, entre outros.